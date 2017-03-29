На Харківщині затримані троє, які переправляли людей до РФ. ВІДЕО

Про це повідомляє ВК ГУНП у Харківській області. Як розповів старший слідчий Слідчого управління Станіслав Павленко, під час спроби переправити трьох осіб через кордон України були викриті троє підозрюваних, серед яких один - неповнолітній. Всі вони затримані. Також поліція вилучила кошти, транспорт та та засоби зв’язку.

Київським районним судом Харкова відносно двох затриманих «переправників» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Щодо неповнолітнього, то матеріали відносно нього будуть направлені до суду для прийняття заходів виховного характеру.