На Харківщині затримані троє, які переправляли людей до РФ. ВІДЕО
На Харківщині затримані троє, які переправляли людей до РФ. ВІДЕО
Про це повідомляє ВК ГУНП у Харківській області. Як розповів старший слідчий Слідчого управління Станіслав Павленко, під час спроби переправити трьох осіб через кордон України були викриті троє підозрюваних, серед яких один - неповнолітній. Всі вони затримані. Також поліція вилучила кошти, транспорт та та засоби зв’язку.
Київським районним судом Харкова відносно двох затриманих «переправників» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Щодо неповнолітнього, то матеріали відносно нього будуть направлені до суду для прийняття заходів виховного характеру.
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