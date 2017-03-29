СБУ повідомила про зачіпки у справі обстрілу польського консульства. ВІДЕО
СБУ повідомила про зачіпки у справі обстрілу польського консульства. ВІДЕО
У ході першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному Консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки». Про це на брифінгу повідомив начальник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк. «Подробиці в інтересах слідства не розголошуються», ‒ додав він.
За словами Фелонюка, в області створена слідчо-оперативна група співробітників СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці інциденту працює група спеців з центрального апарату СБУ для допомоги у всебічному і об’єктивному розслідуванні.
Також начальник УСБУ повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
«Останнім часом почастішали випадки вандалізму та нищення культурно-історичних пам’яток польського народу на території України. У цих проявах прослідковується почерк Російської Федерації, дії якої направлені на розхитування та дестабілізацію взаємовідносини між Україною та Польщею. Усі ці факти розслідуються правоохоронними органами», ‒ зазначив Фелонюк.
Також він висловив переконання, що провокативні дії агресора не зможуть ніяким чином вплинути на взаємовідносини між дружніми народами. «СБ України докладе максимум зусиль для того, щоб встановити і затримати винних», ‒ наголосив начальник УСБУ.
За матеріалами прес-центру СБУ
У ході першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному Консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки». Про це на брифінгу повідомив начальник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк. «Подробиці в інтересах слідства не розголошуються», ‒ додав він.
За словами Фелонюка, в області створена слідчо-оперативна група співробітників СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці інциденту працює група спеців з центрального апарату СБУ для допомоги у всебічному і об’єктивному розслідуванні.
Також начальник УСБУ повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
«Останнім часом почастішали випадки вандалізму та нищення культурно-історичних пам’яток польського народу на території України. У цих проявах прослідковується почерк Російської Федерації, дії якої направлені на розхитування та дестабілізацію взаємовідносини між Україною та Польщею. Усі ці факти розслідуються правоохоронними органами», ‒ зазначив Фелонюк.
Також він висловив переконання, що провокативні дії агресора не зможуть ніяким чином вплинути на взаємовідносини між дружніми народами. «СБ України докладе максимум зусиль для того, щоб встановити і затримати винних», ‒ наголосив начальник УСБУ.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3053#sthash.098MXaZf.dpuf
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