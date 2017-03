СБУ повідомила про зачіпки у справі обстрілу польського консульства. ВІДЕО

У ході першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному Консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки». Про це на брифінгу повідомив начальник Управління СБ України у Волинській області Юрій Фелонюк. «Подробиці в інтересах слідства не розголошуються», ‒ додав він.

За словами Фелонюка, в області створена слідчо-оперативна група співробітників СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці інциденту працює група спеців з центрального апарату СБУ для допомоги у всебічному і об’єктивному розслідуванні.

Також начальник УСБУ повідомив, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

«Останнім часом почастішали випадки вандалізму та нищення культурно-історичних пам’яток польського народу на території України. У цих проявах прослідковується почерк Російської Федерації, дії якої направлені на розхитування та дестабілізацію взаємовідносини між Україною та Польщею. Усі ці факти розслідуються правоохоронними органами», ‒ зазначив Фелонюк.

Також він висловив переконання, що провокативні дії агресора не зможуть ніяким чином вплинути на взаємовідносини між дружніми народами. «СБ України докладе максимум зусиль для того, щоб встановити і затримати винних», ‒ наголосив начальник УСБУ.

За матеріалами прес-центру СБУ

