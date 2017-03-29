В Луцьку обстріляли консульство Польщі. ВІДЕО

В Луцьку посеред ночі обстріляли Консульство Польщі. Охоронець розповів журналістам, що лише чув гучний постріл. Імовірно стріляли із гранатомета. Кришку від зброї знайшли неподалік від будівлі. На щастя ніхто не постраждав. Постріл прийшовся в дах Консульства: пошкоджене покриття, шибки з вікон під ним випали. Правоохоронці відзначають, що приміщення, куди цілилися зловмисники - службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім'я консула живе в іншому крилі будівлі. Приміщення охорони - поверхом нижче. Самі ж стрілки втекли. Їх наразі оголосили в розшук.

Телеканал ЧП.INFO