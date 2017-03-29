Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО

Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО

20:30 29.03.2017

Київ, вулиця Предславинська, третя година ночі. До поліції охорони надходить сигнал - до об’єкту, який вони охороняють, хтось проник. Злодій навіть не встиг покинути будинок, як на нього, біля входу вже чекали поліцейські.

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