Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО
Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО
Київ, вулиця Предславинська, третя година ночі. До поліції охорони надходить сигнал - до об’єкту, який вони охороняють, хтось проник. Злодій навіть не встиг покинути будинок, як на нього, біля входу вже чекали поліцейські.
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