У Києві після ДТП машина перекинулася на дах. ВІДЕО
У Києві після ДТП машина перекинулася на дах. ВІДЕО
Сталося все вдень на вулиці Луговій у Києві. В аварію тут потрапили Опель та Деу.
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