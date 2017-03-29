Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО

Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО

21:30 29.03.2017

Львівська установа виконання покарань №19. При ній функціонує обласна лікарня для засуджених. Розрахована вона на більш як сто хворих. І саме тут, за останні пів року померло двоє ув’язнених. З яких причин та чому? З’ясовувати це взялись у прокуратурі Львівської області.

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