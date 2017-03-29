За невчасне подання декларації держслужбовцям загрожує 2 роки ув'язнення. ВІДЕО
За невчасне подання декларації держслужбовцям загрожує 2 роки ув'язнення. ВІДЕО
Вже понад тиждень сайт реєстру електронних декларацій не працює. Нагадаємо, близько 100 000 посадовців мають подати свої декларації до 1 квітня. Для тих держслужбовців, які робитимуть це вперше згідно із змінами закону час подачі подовжено до 1 травня. Всього ж заповнити документи про свої статки на сайті мають близько 800 000 декларантів. Якщо вони цього не зроблять, людям загрожує кримінальна відповідальність.
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