На Львівщині зіткнулося одразу три автомобілі: є загиблий. ВІДЕО

На Львівщині зіткнулося одразу три автомобілі: є загиблий. ВІДЕО

22:30 29.03.2017

Щодня по всій Україні стаються десятки ДТП. Всі вони ніби і схожі, та кожна має свою історію. Огляд розпочну із Львівської області. Тут поблизу села Зубра пролягає кільцева дорога. Для багатьох тамтешніх водіїв це звичний маршрут. Вони знають, як їхати та повертати так, щоб точно не втрапити в аварію. Однак розрахувати все вдається далеко не завжди. Троє керманичів посеред білого дня зіштовхнулися на цій частині шляху. 

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

Чотири автомобілі постраждали внаслідок ДТП.

У Дніпрі школярі навмисно перебігали дорогу перед автомобілями.

ВАЗ протаранив Hond'у Accord у Запоріжжі.

У Кропивницькому жінка проігнорувала знак «СТОП» та спричинила аварію.

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