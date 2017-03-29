На Львівщині зіткнулося одразу три автомобілі: є загиблий. ВІДЕО

Щодня по всій Україні стаються десятки ДТП. Всі вони ніби і схожі, та кожна має свою історію. Огляд розпочну із Львівської області. Тут поблизу села Зубра пролягає кільцева дорога. Для багатьох тамтешніх водіїв це звичний маршрут. Вони знають, як їхати та повертати так, щоб точно не втрапити в аварію. Однак розрахувати все вдається далеко не завжди. Троє керманичів посеред білого дня зіштовхнулися на цій частині шляху.

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Телеканал ЧП.INFO