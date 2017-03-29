У Львові сталася масова бійка підлітків. ВІДЕО
У Львові сталася масова бійка підлітків. ВІДЕО
Просто з балкону багатоповерхівки дівчина зафільмувала масову бійку між учнями училища та місцевими жителями Львова, а точніше, мікрорайону Левандівка. Зі слів авторки ролика, учні училища приїжджають на навчання з різних районів області. А львів’яни вимагають, аби їм платили «данину».
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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