У Києві чиновник попався на хабарі у 810 тисяч гривень. ВІДЕО

В одному із столичних ресторанів правоохоронці затримали на гарячому чиновника із Печерської Районної адміністрації Києва. Хабарник вимагав і отримав від чоловіка 810 тисяч гривень. За це обіцяв посприяти у виділенні службової квартири.

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