Міжнародні експерти наголосили на важливості цивільного захисту населення України. ВІДЕО
Міжнародні експерти наголосили на важливості цивільного захисту населення України. ВІДЕО
Попри неоголошену війну на Сході України – безпеки потребують й жителі мирних територій. Цивільний захист населення не менш важливий за оборону кордонів нашої держави – на цьому зосередити свою увагу міжнародні експерти та правозахисники і запевнили – допомагатимуть Україні реформувати сектор цивільної безпеки та запроваджуватимуть для цього нові структури.
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