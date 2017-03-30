Міжнародні експерти наголосили на важливості цивільного захисту населення України. ВІДЕО

Попри неоголошену війну на Сході України – безпеки потребують й жителі мирних територій. Цивільний захист населення не менш важливий за оборону кордонів нашої держави – на цьому зосередити свою увагу міжнародні експерти та правозахисники і запевнили – допомагатимуть Україні реформувати сектор цивільної безпеки та запроваджуватимуть для цього нові структури.

Телеканал ЧП.INFO