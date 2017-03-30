За час окупації Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень. ВІДЕО
За час окупації Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень. ВІДЕО
З моменту окупації Криму минуло три роки. За цей час на півострові багато що змінилося – російська влада почала наводити свої порядки. Із собою вона принесла і радянські методи контролю населення. Зокрема, боротьба із, так би мовити, неблагонадійними. За час окупації фахівці зафіксували 43 випадки насильницьких зникнень людей у Криму.
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