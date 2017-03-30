Поліція повідомила деталі розкриття вбивства таксиста на Кіровоградщині. ВІДЕО

Поліція повідомила деталі розкриття вбивства таксиста на Кіровоградщині. ВІДЕО

09:50 30.03.2017

За попередніми даними, 31-річний чоловік працював по найму і, отримавши замовлення від оператора, виїхав за адресою, яку вказали «клієнти». За два дні тіло потерпілого з тілесними ушкодженнями було виявлено в багажному відділенні його ж автомобіля на виїзді з міста. Про це повідомляє ВК ГУНП у Кіровоградській області.

Нині поліцейськими встановлено особи людей, яких перевіряють на причетність до скоєння вбивства.

Повідомлення про зникнення жителя Кропивницького надійшло до поліції у понеділок. Стурбовані родичі розповіли, що хороший сім’янин і турботливий батько 3-річного хлопчика, завжди поводився так, аби не змушувати рідних за нього хвилюватися. У вечір, коли сталася трагедія, чоловік як завжди вирушив на зміну, та раптом перестав виходити на зв’язок. Отримавши орієнтування, поліцейські негайно взялися встановлювати обставини пригоди.

«У результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівникам управління карного розшуку області вдалося встановити особи двох громадян, які і замовляли авто в оператора. Ними виявилися двоє мешканців Кропивницького, віком 27 та 15 років.

До скоєння особливо тяжкого злочину зловмисники підготувалися завчасно, плануючи заволодіти автівкою та потім її продати. Коли ж побачили біля воріт свого будинку таксі, попросили водія відчинити багажне відділення, начебто для того, аби покласти сумки. Як тільки потерпілий повернувся до них спиною, чоловіка вдарили ножем.

Через деякий час обидва нападники злякалися, що за скоєне їм доведеться нести відповідальність, тому вирішили приховати сліди злочину. Щойно надворі стемніло, тіло чоловіка вивезли на його ж автомобілі за місто та залишили на узбіччі дороги. Після цього, повернулися додому зняли з себе закривавлений одяг і ніж та спалили у дворі.

Про пригоду обидва підозрювані воліли якнайшвидше забути, однак при появі поліцейських зрозуміли, що давати неправдиві покази вже немає сенсу», - розповів начальник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

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