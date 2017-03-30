СБУ викрила чергову інформаторську мережу так званої "ЛНР". ВІДЕО
СБУ викрила чергову інформаторську мережу так званої "ЛНР". ВІДЕО
Інформаторську мережу терористичної організації «ЛНР». до складу якої входило четверо мешканців Рубіжного Луганської області, ліквідувала у районі проведення АТО Служба безпеки України.
Зокрема правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.
За матеріалами прес-центру СБУ
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