СБУ викрила чергову інформаторську мережу так званої "ЛНР". ВІДЕО

Інформаторську мережу терористичної організації «ЛНР». до складу якої входило четверо мешканців Рубіжного Луганської області, ліквідувала у районі проведення АТО Служба безпеки України.

Зокрема правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ