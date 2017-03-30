СБУ викрила чергову інформаторську мережу так званої "ЛНР". ВІДЕО

СБУ викрила чергову інформаторську мережу так званої "ЛНР". ВІДЕО

23:14 30.03.2017

Інформаторську мережу терористичної організації «ЛНР». до складу якої входило четверо мешканців Рубіжного Луганської області, ліквідувала у районі проведення АТО Служба безпеки України.

Зокрема правоохоронці затримали організатора «ланки», який за допомогою трьох спільників передавав бойовикам дані про переміщення військової техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Щодо трьох поплічників організатора інформаторської мережі терористів слідчі дії тривають.

За матеріалами прес-центру СБУ

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