Наслідки сварки рецидивістів на Житомирщині: один у камері, інший у морзі. ВІДЕО

Наслідки сварки рецидивістів на Житомирщині: один у камері, інший у морзі. ВІДЕО

15:40 30.03.2017

Поліцейські Головного управління Національної поліції в Житомирській області затримали 48-річного житомирянина за обгрунтованою підозрою у вбивстві чоловіка, тіло якого знайшли на околиці обласного центру за кілька днів до цього з видими тілесними ушкодженнями.

Повідомлення про страшну знахідку надійшло до поліції в обідню пору 23 березня. Тіло чоловіка виявили у полі, за метрів двісті від крайнього будинку с. Зарічан, що межує із м. Житомиром.

Під час огляду на місці поліцейські зафіксували на тілі загиблого наявність відкритої черепно-мозкової травми голови.

Водночас у рамках розпочатого кримінального провадження було призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті чоловіка.

Як з’ясували працівники кримінальної поліції, загиблий був 43-річним жителем обласного центру, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

У ході відпрацювання останнього дня життя загиблого розшуківці встановили коло осіб, які можуть володіти важливими для розслідування відомостями.

- Опитування знайомих чоловіка та перевірка зібраних на місці події речових доказів урешті допомогли встановити причетність до вбивства 48-річного жителя обласного центру, - розповів заступник начальника ГУНП в Житомирськй області Валерій Бондар.

За попередньою інформацією, того дня він зустрічався із загиблим. Вони разом розпивали спиртне, коли між ними виникла раптова суперечка.

З’ясування стосунків вирішили продовжити поза межами міста, де і розвивались подальші, як виявилось, фатальні події.

Конфлікт продовжився силовим протистоянням, у ході якого загиблий і отримав травми, що виявились для нього смертельними.

Підозрюваного, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності і провів у місцях позбавлення волі понад двох десятків років, затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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