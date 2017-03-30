У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО
У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО
Поки назвати точну причину займання пожежні не можуть, однак запевняють – це точно не падіння вертольоту. Знають напевне, що на столичних Осокорках, на вулиці Садовій о десятій годині вечора горіла трава.
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