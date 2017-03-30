У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО

У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО

20:00 30.03.2017

Поки назвати точну причину займання пожежні не можуть, однак запевняють – це точно не падіння вертольоту.  Знають напевне, що на столичних Осокорках, на вулиці Садовій о десятій годині вечора горіла трава. 

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві поліція не повертає бізнесмену багатомільйонне майно. ВІДЕО
У Києві поліція не повертає бізнесмену багатомільйонне майно. ВІДЕО
30.03.2017 | 21:00
У Раді пропонують заборонити аборти. ВІДЕО
У Раді пропонують заборонити аборти. ВІДЕО
30.03.2017 | 20:35
У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО
У Києві сталася масштабна пожежа. ВІДЕО
30.03.2017 | 20:00
Наслідки сварки рецидивістів на Житомирщині: один у камері, інший у морзі. ВІДЕО
Наслідки сварки рецидивістів на Житомирщині: один у камері, інший у морзі. ВІДЕО
30.03.2017 | 15:40
Поліція повідомила деталі розкриття вбивства таксиста на Кіровоградщині. ВІДЕО
Поліція повідомила деталі розкриття вбивства таксиста на Кіровоградщині. ВІДЕО
30.03.2017 | 09:50
У Чернівцях СБУ ліквідувала фейкову антиукраїнську організацію. ВІДЕО
У Чернівцях СБУ ліквідувала фейкову антиукраїнську організацію. ВІДЕО
30.03.2017 | 06:11
За час окупації Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень. ВІДЕО
За час окупації Криму зафіксовано 43 випадки насильницьких зникнень. ВІДЕО
30.03.2017 | 01:00
Міжнародні експерти наголосили на важливості цивільного захисту населення України. ВІДЕО
Міжнародні експерти наголосили на важливості цивільного захисту населення України. ВІДЕО
30.03.2017 | 00:00
У Києві чиновник попався на хабарі у 810 тисяч гривень. ВІДЕО
У Києві чиновник попався на хабарі у 810 тисяч гривень. ВІДЕО
29.03.2017 | 23:30
У Львові сталася масова бійка підлітків. ВІДЕО
У Львові сталася масова бійка підлітків. ВІДЕО
29.03.2017 | 23:00
На Львівщині зіткнулося одразу три автомобілі: є загиблий. ВІДЕО
На Львівщині зіткнулося одразу три автомобілі: є загиблий. ВІДЕО
29.03.2017 | 22:30
За невчасне подання декларації держслужбовцям загрожує 2 роки ув'язнення. ВІДЕО
За невчасне подання декларації держслужбовцям загрожує 2 роки ув'язнення. ВІДЕО
29.03.2017 | 22:00
Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО
Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО
29.03.2017 | 21:30
У Києві після ДТП машина перекинулася на дах. ВІДЕО
У Києві після ДТП машина перекинулася на дах. ВІДЕО
29.03.2017 | 21:00
Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО
Працівники поліції охорони Києва на гарячому затримали крадія. ВІДЕО
29.03.2017 | 20:30
В Луцьку обстріляли консульство Польщі. ВІДЕО
В Луцьку обстріляли консульство Польщі. ВІДЕО
29.03.2017 | 20:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Дискриминация и трудовой кодекс
30.03.2017
Олександр Охрименко
Президент Українського аналітичного центру
Сбербанк и все о чем не говорят наши политики
29.03.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом
17.03.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Петр Порошенко подписал закон, обязывающий антикоррупционные общественные организации заполнять е-декларации и отчитываться о своих доходах. Поддерживаете ли вы такое решение?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.