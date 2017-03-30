У Раді пропонують заборонити аборти. ВІДЕО

У Раді пропонують заборонити аборти. ВІДЕО

20:35 30.03.2017

Заборона абортів в Україні. Проти переривання вагітності виступили деякі народні обранці. Вже подали відповідний законопроект на розгляд парламенту. Згідно цього документу жінки матимуть право робити аборти виключно за медичними показаннями або, якщо зачаття відбулось через зґвалтування. А от решті жінкам, хочуть вони цього чи ні – треба буде народжувати. Правозахисники вважають – така ініціатива є дуже суперечливою.

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