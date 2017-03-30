У Києві поліція не повертає бізнесмену багатомільйонне майно. ВІДЕО
У Києві поліція не повертає бізнесмену багатомільйонне майно. ВІДЕО
Податкову міліцію ще 4 роки тому в Україні ліквідували. Однак наслідки дій цього карального органу не дають спокою людям і дотепер. Киянин Юрій у складському приміщенні показав тепер вже рештки свого бізнесу. Він певен, - більшість з арештованого, податковою міліцією ще у 2013 році, майна просто зухвало розікрали.
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