У Києві поліція не повертає бізнесмену багатомільйонне майно. ВІДЕО

Податкову міліцію ще 4 роки тому в Україні ліквідували. Однак наслідки дій цього карального органу не дають спокою людям і дотепер. Киянин Юрій у складському приміщенні показав тепер вже рештки свого бізнесу. Він певен, - більшість з арештованого, податковою міліцією ще у 2013 році, майна просто зухвало розікрали.

Телеканал ЧП.INFO