У Києві водій легковика збив мотоцикліста. ВІДЕО
У Києві водій легковика збив мотоцикліста. ВІДЕО
Мото-ДТП у Києві. На перехресті вулиць Саксаганського та Тарасівської автомобіль зіткнувся із байком. Наша знімальна група миттєво виїхала на місце події.
|
31.03.2017 | 00:00
|
30.03.2017 | 23:30
|
30.03.2017 | 23:14
|
30.03.2017 | 23:00
|
30.03.2017 | 22:30
|
30.03.2017 | 22:00
|
30.03.2017 | 21:45
|
30.03.2017 | 21:30
|
30.03.2017 | 21:00
|
30.03.2017 | 20:35
|
30.03.2017 | 20:00
|
30.03.2017 | 15:40
|
30.03.2017 | 09:50
|
30.03.2017 | 06:11
|
30.03.2017 | 01:00
|
30.03.2017 | 00:00
-
- 1 з 735
- ››