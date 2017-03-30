В Харкові жінка потрапила під колеса вантажівки. ВІДЕО
В Харкові жінка потрапила під колеса вантажівки. ВІДЕО
В Харкові на проспекті Науки жінка потрапила під вантажівку. За попередніми даними, пішохід вирішила перейти дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля не помітив, що позаду проходить жінка і почав здавати назад, в результаті чого збив пішохода. Харків’янка загинула.
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