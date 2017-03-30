Жителі Авдіївки залишились без світла і води. ВІДЕО
Жителі Авдіївки залишились без світла і води. ВІДЕО
У прифронтовій Авдіївці ситуація і досі залишається напруженою. Більше двадцяти тисяч людей і дотепер без світла та води. Нині у державній службі з надзвичайних ситуацій, намагаються зробити усе можливе, щоб у місті відновити тепло та електрику.
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