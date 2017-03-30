На Чернігівщині в реабілітаційному центрі катували людей. ВІДЕО

Реабілітаційний центр для наркозалежних виявився справжню катівнею. На Чернігівщині співробітники служби Безпеки виявили підозрілі приміщення більше схожі на бараки. Тут працював ніби то реабілітаційний центр, але коли правоохоронці проникли всередину були шоковані. Страшні комірки із жахливими нарами слугували домом для пацієнтів. Та й самі люди, які сюди потрапили для того аби позбутись залежності, стали по-суті рабами. В СБУ кажуть, що позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали «наглядачі» центру. Вони також не розпоряджались власним часом та примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників «реабілітаційного центру».

Телеканал ЧП.INFO