Вінницькі патрульні затримали групу шахраїв. ВІДЕО

В Інтернеті зловмисники розміщували оголошення – «потрібен на роботу водій вантажівки». Коли когось цікавила робота, нібито роботодавець вигадував історію з насправді непотрібним документом. За цей фіктивний папірець шахраї вимагали реальні гроші. Близько півтори тисячі гривень. Потрапило на такий гачок близько сотні людей.

Не тільки це… також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…….

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Телеканал ЧП.INFO