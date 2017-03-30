Вінницькі патрульні затримали групу шахраїв. ВІДЕО

Вінницькі патрульні затримали групу шахраїв. ВІДЕО

23:30 30.03.2017

В Інтернеті зловмисники  розміщували оголошення – «потрібен на роботу водій вантажівки». Коли когось цікавила робота, нібито роботодавець вигадував історію з насправді непотрібним документом. За цей фіктивний папірець шахраї вимагали реальні гроші. Близько півтори тисячі гривень. Потрапило на такий гачок близько сотні людей. 

Не тільки це…  також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке…….

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На Дніпропетровщині молодик вкрав автомобіль, щоб здати на запчастини

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