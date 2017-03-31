У Чернігові військовий врятував дитину. ВІДЕО

У Чернігові офіцер Володимир Чоботок допоміг п’ятимісячному малюку. Коли чоловік повертався додому - із сусідньої квартири почув панічний крик жінки, як з’ясувалося, матері дитини. Коли він забіг в оселю розгублена жінка таки пояснила – її син не дихає.

І не лише це у випуску «Надія є»…

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