У Київській області чоловіка який вбив розбійника можуть засудити. ВІДЕО

На Київщині до підприємця в приватний будинок ввірвалися розбійники. Спочатку їх помітила маленька дочка господаря, почала кричати, тим часом злочинці схопили дружину підприємця і почали душити. Господар схопив свою рушницю і вистрелив у нападників.

Телеканал ЧП.INFO