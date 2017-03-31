У Київській області чоловіка який вбив розбійника можуть засудити. ВІДЕО
У Київській області чоловіка який вбив розбійника можуть засудити. ВІДЕО
На Київщині до підприємця в приватний будинок ввірвалися розбійники. Спочатку їх помітила маленька дочка господаря, почала кричати, тим часом злочинці схопили дружину підприємця і почали душити. Господар схопив свою рушницю і вистрелив у нападників.
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