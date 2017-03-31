У київській поліції прокоментували факт жорстокого побиття посадовця. ВІДЕО

Потерпілий, заступник директора державного підприємства, перебуває у лікарні, загрози його життю не має.

До чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Микільсько-Слобідській: двоє невідомих у балаклавах побили битою чоловіка, стріляли у нього і зникли з місця події на «БМВ» темного кольору з іноземними номерними знаками.

За викликом терміново прибули наряди патрульної поліції, оперативні працівники та слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції. Крім того, у місті ввели оперативний план для розшуку автомобіля зловмисників.

На місці події до правоохоронців звернувся 51-річний посадовець, який розповів: він разом із 26-річним сином, яким був за кермом «Фольксваген Пасат», заїхав на подвір’я будинку і вийшов з авто. Із «БМВ», що було припарковане неподалік, вибігли двоє чоловіків у балаклавах і почали бити його битами. Зловмисники повалили потерпілого на землю, при цьому один із нападників здійснив кілька пострілів. Після невідомі пошкодили «Фольксваген» потерпілого і втекли.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події, вилучила три гумові кулі, опитала свідків та місцевих мешканців.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Потерпілого «швидка» доставила у лікарню із вогнепальними пораненнями спини та множинними саднами тіла.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві