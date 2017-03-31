На Закарпатті СБУ попередила контрабанду партії бурштину та цигарок (ВІДЕО)

На Закарпатті СБУ попередила контрабанду партії бурштину та цигарок (ВІДЕО)

18:00 31.03.2017

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою прикордонників попередили на Закарпатті контрабанду до Європи партії бурштину та цигарок.

Під час огляду легковика мешканця області на митному посту «Ужгород» правоохоронці виявили приховані від догляду під обшивкою автомобіля бурштин та цигарки. Співробітники спецслужби вилучили у зловмисника тридцять кілограмів «сонячного каменю» та майже дві тисячі пачок цигарок різних брендів.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення походження бурштину.

За матеріалами прес-центру СБУ

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