В Ужгороді затримані злодії, які вимагали чималі гроші від іноземця (ВІДЕО)
В Ужгороді затримані злодії, які вимагали чималі гроші від іноземця (ВІДЕО)
Ввечері до поліції звернувся громадянин іноземної держави та повідомив, що троє невідомих осіб у його знайомого, також іноземця вимагають грошові кошти.
Заявник став свідком того, як невідомі особи підсіли в автомобіль до його товариша та примусили їхати в невідомому напрямку.
Працівники обласного управління карного розшуку Закарпатської поліції встановили місце перебування автівки потерпілого, наздогнали, заблокували виїзди та затримали вимагачів. Їх було троє – всі місцеві, працівники приватної охоронної фірми. З’ясувалося, що чоловіки декілька годин, погрожуючи фізичною розправою, не випускали іноземця з його авто та вимагали 50 тисяч доларів.
У злочинців працівники поліції вилучили ножі, рукавиці, маски та пластикові хомути, які вони, ймовірно, мали намір застосувати до потерпілого.
За даним фактом в поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання.
Всіх учасників злочинної групи поміщено в ізолятор тимчасового тримання.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області
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