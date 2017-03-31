В Ужгороді затримані злодії, які вимагали чималі гроші від іноземця (ВІДЕО)

Ввечері до поліції звернувся громадянин іноземної держави та повідомив, що троє невідомих осіб у його знайомого, також іноземця вимагають грошові кошти.

Заявник став свідком того, як невідомі особи підсіли в автомобіль до його товариша та примусили їхати в невідомому напрямку.

Працівники обласного управління карного розшуку Закарпатської поліції встановили місце перебування автівки потерпілого, наздогнали, заблокували виїзди та затримали вимагачів. Їх було троє – всі місцеві, працівники приватної охоронної фірми. З’ясувалося, що чоловіки декілька годин, погрожуючи фізичною розправою, не випускали іноземця з його авто та вимагали 50 тисяч доларів.

У злочинців працівники поліції вилучили ножі, рукавиці, маски та пластикові хомути, які вони, ймовірно, мали намір застосувати до потерпілого.

За даним фактом в поліції розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання.

Всіх учасників злочинної групи поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області