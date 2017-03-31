Двоє загиблих, десятеро поранених - нові деталі ДТП на Львівщині. ВІДЕО

31 березня о 06:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Жидачів-Львів у с. П’ятничани, Жидачівського району відбулось зіткнення пасажирського автобуса «Неоплан» з легковим автомобілем «Мерседес».

Автобус прямував з республіки Білорусь в Буковель. В автобусі на момент зіткнення перебувало 42 пасажири (громадяни Білорусії) та два водії. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся у кювет.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «Мерседес». Також внаслідок зіткнення травмувалися 9 пасажирів автобуса та 1 пасажири легкового автомобіля. Постраждалих доставлено до 8-ї комунальної міської клінічної лікарні м. Львова.

Рятувальники провели роботи по вивільненню тіла загиблого водія із понівечених конструкцій автомобіля «Мерседес».

До ліквідації наслідків ДТП залучили 12 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють правоохоронці. Інформація щодо постраждалих осіб уточнюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області