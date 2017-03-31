Кілька гектарів очерету палали у Миколаєві. ВІДЕО

Кілька гектарів очерету палали у Миколаєві. ВІДЕО

13:00 31.03.2017

До Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу очерету на узбережжі річки Інгул по вул. О. Янати в Інгульському районі м. Миколаєва.

Очевидці розповіли, що вогонь швидко розповсюджується через поривчастий вітер, існує небезпека його перекидання на приватні домоволодіння та складські приміщення одного з підприємств.

На місце прибули чергові караули 4 та 3 Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії від проїжджої частини та найближчого вододжерела, яке розташоване на території підприємства. Ситуація ускладнювалася заболоченою місцевістю та поривчастим вітром.

Завдяки оперативно вжитим заходам вогнеборців пожежа на площі 3 Га о 20:30 локалізована, у 21:16 ліквідована.

Залучалось 5 одиниць техніки, 17 чоловік особового складу .

Причина пожежі - необережне поводження з вогнем не встановленої особи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області  

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