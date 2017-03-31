У Черкасах рятувальники вивільнили літню жінку із пастки (ВІДЕО)

О 10:30 на вулиці Грібоєдова рятувальники надали допомогу літній жінці, яка застрягла під великою шафою-сервантом.

Інформація про подію надійшла до оперативно-координаційного центру Управління із від сина потерпілої, який на щастя повернувся до квартири матері.

За попередньою інформацією жінка полізла під шафу у пошуках загубленої обручки. Опинившись під меблями, жінка примудрилася заплутатися волоссям за деталі шафи через, що не могла самостійно рухатися .

Спроби сина звільнити матір успіху не мали, тож чоловік вирішив звернутися по допомогу до «Служби порятунку»

Жінку звільнили рятувальники чергового караулу 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події.

Внаслідок події жінка не постраждала, наразі її життю та здоров`ю нічого не загрожує.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області