У Черкасах рятувальники вивільнили літню жінку із пастки (ВІДЕО)
У Черкасах рятувальники вивільнили літню жінку із пастки (ВІДЕО)
О 10:30 на вулиці Грібоєдова рятувальники надали допомогу літній жінці, яка застрягла під великою шафою-сервантом.
Інформація про подію надійшла до оперативно-координаційного центру Управління із від сина потерпілої, який на щастя повернувся до квартири матері.
За попередньою інформацією жінка полізла під шафу у пошуках загубленої обручки. Опинившись під меблями, жінка примудрилася заплутатися волоссям за деталі шафи через, що не могла самостійно рухатися .
Спроби сина звільнити матір успіху не мали, тож чоловік вирішив звернутися по допомогу до «Служби порятунку»
Жінку звільнили рятувальники чергового караулу 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події.
Внаслідок події жінка не постраждала, наразі її життю та здоров`ю нічого не загрожує.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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