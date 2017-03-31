Не втримався! На Миколаївщині звільнений з колонії навіть дому не дістався. ВІДЕО

До Вітовського відділення Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 26-річний мешканець с. Полігон із повідомленням про те, що став жертвою крадія.

Коли на місце події прибули поліцейські, потерпілий повідомив, що під час його відсутності, зловмисник, розбивши віконне скло, проник до помешкання та викрав взуття і одяг.

Оглядаючи місце скоєння злочину, правоохоронці помітили, що з сусіднього будинку через вікно вилазить невідомий та щось тримає в руках. Поліцейські зупинили чоловіка, який, як з’ясувалось, пограбувавши домівку заявника, проник до помешкання його сусіда. І якщо у першій оселі він взяв одяг власника, відразу його надівши і залишивши свої речі у кімнаті будинку, то у другому домоволодінні крадій набрав продуктів.

Встановлено, що 38-річний зловмисник, який декілька днів тому звільнився з місць позбавлення волі за скоєння майнових злочинів, не доїхавши додому, вирішив відсвяткувати своє звільнення. Наявні гроші закінчилися протягом двох днів, тому зловмисник, вирішивши поживитися за чужий рахунок, знову пішов на скоєння крадіжок.

Слідчим відділенням Вітовського відділення Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.185 КК України «Крадіжка», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 КПК України, йому оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області