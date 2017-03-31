Резонансне вбивство полковника СБУ у Маріуполі – як все було. ВІДЕО

Рано вранці в центральному районі Маріуполя на перехресті проспекту Металургів та вулиці Кафайської пролунав потужний вибух. Жителі сусідніх будинків кажуть, здавалося, що в їхніх оселях повилітають вікна. На годиннику була 8.35.

Телеканал ЧП.INFO