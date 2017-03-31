Карколомна ДТП у Києві забрала життя чоловіка. ВІДЕО
Карколомна ДТП у Києві забрала життя чоловіка. ВІДЕО
Всього в автопригоду потрапили чотири автівки. БМВ, ГАЗ, мерседес та інфініті. У Мерседеса зім’ята передня частина, у Інфініті побита фара. Коли наші репортери прибули на місце побачили страшне – із машини БМВ рятувальники діставали водія.
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