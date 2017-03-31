Карколомна ДТП у Києві забрала життя чоловіка. ВІДЕО

Карколомна ДТП у Києві забрала життя чоловіка. ВІДЕО

20:30 31.03.2017

Всього в автопригоду потрапили чотири автівки. БМВ, ГАЗ, мерседес та інфініті. У Мерседеса зім’ята передня частина, у Інфініті побита фара. Коли наші репортери прибули на місце побачили страшне – із машини БМВ рятувальники діставали водія. 

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