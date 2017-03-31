Через декларації на антикорупційні організації можуть чинити тиск. ВІДЕО
Через декларації на антикорупційні організації можуть чинити тиск. ВІДЕО
Представники антикорупційних організацій твердять – приховувати їм нічого. Більшість має власні сайти, де розміщують детальну інформацію про джерела свого фінансування та кожну витрачену копійку. Тому проблема постає не в подачі декларацій, а що сам закон прописаний дуже не чітко і під його формулювання можна притягти практично кого завгодно.
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