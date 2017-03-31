У Луцьку військовий комісар втік з місця після вчиненої ним ДТП. ВІДЕО
У Луцьку військовий комісар втік з місця після вчиненої ним ДТП. ВІДЕО
І доки одні водії намагаються дотримуватися всіх правил дорожнього руху, не провокувати аварійні ситуації, інші безпечно ганяють вулицями, не думаючи про наслідки. От як керманич в Одесі. Пізно ввечері він на мікроавтобусі Мерседес взявся розсікати темною дорогою. Спочатку спровокував ДТП на вулиці Ільфа і Петрова, потім ще одну на проспекті Академіка Глушка. Після отриманого адреналіну, водій вирішив таки облишити нічні пригоди і зрештою податися додому. Звісно ж, такі дії чоловіка не могли минути повз увагу поліцейських. Вони наздогнали його.
Крім того в огляді дивіться ще про таке:
У Луцьку через маршрутку утворився величезний затор.
50-річний водій спровокував дві ДТП та поїхав додому.
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