У Запоріжжі чоловіка та жінку розстріляв з рушниці мажор. ВІДЕО
У Запоріжжі чоловіка та жінку розстріляв з рушниці мажор. ВІДЕО
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