У Дніпрі водій маршрутки облаяв учасницю АТО. ВІДЕО

У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти учасницю АТО Марію Ковальчук. Вона приїхала на ротацію, зайшла у 155 маршрутку, показала посвідчення учасника бойових дій… а у відповідь почула купу образ.

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