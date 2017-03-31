У Дніпрі водій маршрутки облаяв учасницю АТО. ВІДЕО
У Дніпрі водій маршрутки облаяв учасницю АТО. ВІДЕО
У Дніпрі водій маршрутки відмовився везти учасницю АТО Марію Ковальчук. Вона приїхала на ротацію, зайшла у 155 маршрутку, показала посвідчення учасника бойових дій… а у відповідь почула купу образ.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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Телеканал публічно вибачився перед журналісткою.
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