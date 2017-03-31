Поліцейські проводять обшуки у сигаретних монополістів. ВІДЕО
Поліцейські проводять обшуки у сигаретних монополістів. ВІДЕО
Боротьба з корупціонерами в Україні набирає обертів. Правоохоронці, схоже, натрапили на особливо серйозний злочин. Мова - про дистриб'ютора тютюнових виробів, компанію Тедіс Україна, також відому як Мегаполіс Україна. Їх запідозрили в масштабних корупційних оборудках. За підрахунками генерального прокурора Юрія Луценка керівництво компанії мало того, що встановило монополію на сигарети і перекривали кисень усім іншим дистриб'юторам, так ще й змогли вивести через офшори до Російської Федерації від 2 до 3 мільярдів гривень.
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