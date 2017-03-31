Бійці поліції охорони освоїли навики надання першої медичної допомоги. ВІДЕО

Бійці поліції охорони не лише пильнують за безпекою, ловлять злочинців, та запобігають злочинам. Кожен співробітник служби ще й уміє надавати медичну допомогу та рятувати людські життя. Експерти зазначають, що для них це дуже важливий аспект, оскільки, чи не щодня вони опиняються в ситуаціях, коли допомогти людині більше нікому. Вони, як правило, швидше за медиків дістаються місця злочину, а там вже може бути різне. Часто наслідки правопорушень доволі важкі, адже людей при грабежах іноді ще й травмують. Аби бійці поліції охорони були постійно в тонусі їм регулярно проводять тренінги з правил надання першої медичної допомоги.

Телеканал ЧП.INFO