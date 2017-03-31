Бійці поліції охорони освоїли навики надання першої медичної допомоги. ВІДЕО
Бійці поліції охорони освоїли навики надання першої медичної допомоги. ВІДЕО
Бійці поліції охорони не лише пильнують за безпекою, ловлять злочинців, та запобігають злочинам. Кожен співробітник служби ще й уміє надавати медичну допомогу та рятувати людські життя. Експерти зазначають, що для них це дуже важливий аспект, оскільки, чи не щодня вони опиняються в ситуаціях, коли допомогти людині більше нікому. Вони, як правило, швидше за медиків дістаються місця злочину, а там вже може бути різне. Часто наслідки правопорушень доволі важкі, адже людей при грабежах іноді ще й травмують. Аби бійці поліції охорони були постійно в тонусі їм регулярно проводять тренінги з правил надання першої медичної допомоги.
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