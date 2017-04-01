Зухвалого крадія-гастролера затримала поліція на Донеччині (ВІДЕО)

Зухвалого крадія-гастролера затримала поліція на Донеччині (ВІДЕО)

21:00 01.04.2017

Переховуючись у Маріуполі від виправних робіт, призначених йому Краматорським судом, чоловік час від часу все одно повертався до рідного міста, де вчиняв корисливі злочини. Про це повідомляє ВК ГУНП у Донецькій області. Аби заплутати сліди та уникнути відповідальності, придбав підробний паспорт, та все одно був затриманий співробітниками карного розшуку ГУНП в Донецькій області. Зловмисник притягується до відповідальності за кількома статями Кримінального кодексу України.

В середині лютого 2017 року у Дружківці було вчинено грабіж, під час якого було викрадено мобільний телефон. Працюючи над розкриттям вказаного факту, місцеві правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Його пошуки на території вчинення злочину результатів не принесли. До його розкриття підключилися співробітники карного розшуку обласного главку. Аналіз отриманих даних, інформація, що надходила до поліцейських оперативним шляхом та пошукові заходи привели розшуковців до Маріуполя.

З’ясувалося, що близько 10 місяців грабіжник вів подвійне життя. В Краматорську він був підозрюваним за ряд майнових злочинів та розшукуваним за ухиляння від призначеного покарання, а ось в Маріуполі – зразковим сім’янином, що мав постійне джерело доходу.

Виїхавши до промислового міста в надії сховатися, а заодно й пошукати щастя, втікач придбав у невідомого підробний паспорт, вклеїв фотокартку та весь цей час жив під чужим ім’ям.

Іноді засуджений навідувався в гості до батьків та друзів, знову вчиняв правопорушення і повертався в Маріуполь до цивільної дружини. На території Краматорська та Дружківки на його рахунку грабіж та кілька епізодів крадіжок з автомобілів. Прогулюючись вулицями міста, чоловік обирав старенькі авто або ті, які водії забули зачинити, потрапляв всередину та виносив звідти усі цінності.

Наразі відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.186 «Грабіж» та ч.1 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, за що передбачено до 4 років позбавлення волі.

Правоохоронці продовжують збір доказової бази за вказаними провадженнями та перевіряють його причетність до вчинення аналогічних злочинів на території регіону.

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