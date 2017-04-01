У Дніпрі поліцейські навчають жінок самозахисту. ВІДЕО

До патрульної поліції Дніпра щодня звертаються близько 50 жінок, які страждають від насильства вдома та на вулиці. За рік кількість таких звернень стає кричущою – понад 18 000. Хто має відповідати за безпеку місцевих жительок? У місті вирішили – як поліцейські, так і самі жінки. Це їхня спільна відповідальність. Саме тому прийомам самозахисту дніпрянок почали навчати патрульні полісмени.

Телеканал ЧП.INFO