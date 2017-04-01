«Антидискримінаційні поправки» мають бути в новому «Трудовому кодексі» - активісти. ВІДЕО
«Антидискримінаційні поправки» мають бути в новому «Трудовому кодексі» - активісти. ВІДЕО
В прес-службі Петра Порошенка заспокоїли - вилучати так звані «анти дискримінаційні» поправки із Трудового кодексу не будуть. Тим часом, після реакції Президента на назріваючий конфлікт, у Комітеті соцполітики поспішили запевнити, що не прибирали антидискримінаційні норми з Трудового кодексу.
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