Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО
Відомі нові жертви тюремної медицини. ВІДЕО
Львівська установа виконання покарань №19. При ній функціонує обласна лікарня для засуджених. Розрахована вона на більш як сто хворих. І саме тут, за останні пів року померло двоє ув’язнених. З яких причин та чому? З’ясовувати це взялись у прокуратурі Львівської області.
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