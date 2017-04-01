Чернігівщина: людей запрягали замість коней у реабілітаційному центрі. ВІДЕО

Замість лікування наркозалежних – катівня. У псевдо реабілітаційному центрі на Чернігівщині близько 30 працівників мучили людей. Один з потерпілих розповів, які знущання він пережив. Чоловіка били до втрати свідомості. А вже наступного дня примусили працювати у лісі. Його та інших людей, немов коней, запрягали у гужову повозку.

Телеканал ЧП.INFO