Київські парки охоронятимуть 20 кінних патрулів. ВІДЕО

У патрульній поліції кажуть, минулорічний досвід показав, що ці підрозділи набагато краще за автомобільні патрулі здатні забезпечувати порядок в парках. Цього літа кінні патрулі піклуватимуться про нашу безпеку в найбільших зелених зонах столиці.

Телеканал ЧП.INFO