Київські парки охоронятимуть 20 кінних патрулів. ВІДЕО
Київські парки охоронятимуть 20 кінних патрулів. ВІДЕО
У патрульній поліції кажуть, минулорічний досвід показав, що ці підрозділи набагато краще за автомобільні патрулі здатні забезпечувати порядок в парках. Цього літа кінні патрулі піклуватимуться про нашу безпеку в найбільших зелених зонах столиці.
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