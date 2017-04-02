Порошенко пропонує відновити військові суди. ВІДЕО
Порошенко пропонує відновити військові суди. ВІДЕО
Петро Порошенко анонсував відновлення військових судів. Президент України вважає, що у часи війни, виносити судові рішення у справах військових не повинні цивільні суди. Мовляв, це нерозумно з точки зору обороноздатності і безпеки держави. Відродити військові суди саме зараз Петро Порошенко захотів неспроста. Так він відреагував на вирок Павлоградського районного суду, який визнав винним бойового генерала України Віктора Назарова.
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