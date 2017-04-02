Через декларації на антикорупційні організації можуть чинити тиск. ВІДЕО

Представники антикорупційних організацій твердять – приховувати їм нічого. Більшість має власні сайти, де розміщують детальну інформацію про джерела свого фінансування та кожну витрачену копійку. Тому проблема постає не в подачі декларацій, а що сам закон прописаний дуже не чітко і під його формулювання можна притягти практично кого завгодно.

Телеканал ЧП.INFO