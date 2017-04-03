Серед підозрюваних у кривавій стрілянині у м. Дубно - син жертв. ВІДЕО

Першого квітня, до поліції близько 20-ї години надійшло повідомлення зі станції швидкої медичної допомоги м. Дубно, що у приватному будинку на вулиці Жуковського райцентру поранено чоловіка.

Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували до лікарні. Наразі стан чоловіка тяжкий.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Сергій Волков, причетним до вчинення цього злочину може бути старший син потерпілого від першого шлюбу. Після розлучення між 55-річнним чоловіком і його колишньою дружиною з дітьми складалися напружені та неприязні відносини. За попередньою версією син чотири рази влучив у батька з вогнепальної зброї та вбив його дружину. У ході проведення огляду місця події поліцейські вилучили гільзи від пістолета.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліцейські проводять додаткові слідчі дії та розшукові заходи щодо встановлення зловмисника.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області