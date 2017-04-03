На Донеччині затримали вчительку української мови. ВІДЕО

«Пенсійну туристку» та героїню сюжету російського телеканалу затримали поліцейські. На блокпосту у Мар’янці, що на Донеччині, у ході перевірки документів, вони помітили, - жінка явно нервує. І як з’ясувалося - нервує не з проста. Вона, колишній вчитель української та російської мови, кілька років тому давала інтерв’ю російським журналістам. Як каже начальник Нацполіції у Донецькій області, - звинувачувала Збройні сили України.

Телеканал ЧП.INFO