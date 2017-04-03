На Донеччині затримали вчительку української мови. ВІДЕО
На Донеччині затримали вчительку української мови. ВІДЕО
«Пенсійну туристку» та героїню сюжету російського телеканалу затримали поліцейські. На блокпосту у Мар’янці, що на Донеччині, у ході перевірки документів, вони помітили, - жінка явно нервує. І як з’ясувалося - нервує не з проста. Вона, колишній вчитель української та російської мови, кілька років тому давала інтерв’ю російським журналістам. Як каже начальник Нацполіції у Донецькій області, - звинувачувала Збройні сили України.
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